Carlentini, fermato ad un posto di blocco è stato trovato in possesso di droga

Ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dai Carabinieri Giordano Palermo, 25 anni, convivente, disoccupato, durante un controllo del territorio.

Fermato a bordo di un'automobile, è stato perquisito e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 4 grammi circa di marijuana, tutto suddiviso in piccole dosi e già pronto per lo smercio. Lo stupefacente è stato sequestrato, il giovane tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari