Siracusa, variazioni nella stabilizzazione dirigenti medici: 161 unità

Variazioni per il Piano triennale delle assunzioni dell’Asp di Siracusa. E' stato ampliato il numero di posti per la dirigenza medica da destinare alla stabilizzazione del personale precario a 161 unità, riservandosi di completare il Piano nel 2019 fino alla concorrenza massima di 274 posti.

“La modifica del Piano assunzionale – spiega il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta - consentirà di procedere all’assunzione diretta del personale precario in atto in servizio nell’Azienda, in quanto il numero dei posti da destinare alla stabilizzazione, così come rimodulato, risulta adesso superiore rispetto a quello dei potenziali aventi diritto. Ciò è stato possibile in quanto l’atto di indirizzo emanato dall’Assessorato regionale della Salute prevede espressamente la possibilità per le Aziende di rideterminare il Piano assunzionale, nel rispetto dell’invarianza della spesa complessiva, alla luce della ricognizione del personale avente diritto”.