Canicattini Bagni, studenti in giro per la Passeggiata Liberty

Promuovere una mobilità sostenibile fatta di un uso non eccessivo, e promuovere la conoscenza del patrimonio liberty che Canicattini Bagni può vantare.

Questo l’obiettivo della “Passeggiata Liberty” promossa dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni nell’ambito della campagna nazionale “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione Rai “Caterpillar” per il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento, alla quale il Comune ha aderito, e che questa mattina ha visto protagoniste le 3° classi della scuola media del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga”, accompagnati dalle loro insegnanti.

Gli studenti hanno incontrato il sindaco, Marilena Miceli, che ha spiegato ai suoi giovani concittadini gli obiettivi dell’iniziativa alla quale ha aderito il Comune.

"Temi come il risparmio e l’efficientamento energetico – ha detto Miceli - un impegno che l’Amministrazione comunale, in continuità con la precedente, sta portando avanti, completando la dotazione degli edifici pubblici, ad iniziare dalle scuole, ma anche l’illuminazione delle periferie e delle contrade, di sistemi sostenibili di produzione di energia con fotovoltaico ed eolico. Così come le iniziative promosse per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, archeologico, storico e delle tradizioni della città, che rappresenta una ricchezza economica ed occupazionale, per la nostra comunità, oltre la nostra memoria storica da tramandare alle generazioni future".