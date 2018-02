Delegazione della Filt di Siracusa a Roma contro liberalizzazione trasporto

Una delegazione di lavoratori aderenti alla Filt Cgil di Siracusa a Roma per partecipare al presidio sindacale nazionale contro alle ipotesi avanzate in Commissione europea di ulteriore liberalizzazione del settore.

"Le ipotesi avanzate in Commissione europea riguardo il trasporto su strada - commenta la segretaria generale Vera Uccello - sono orientate all’aumento dei tagli del costo del lavoro e dei diritti. La provincia di Siracusa è già particolarmente segnata da situazioni di vera difficoltà lavorativa e peraltro è un territorio ampiamente interessato da questo specifico settore professionale. Rivendichiamo un forte impegno delle istituzioni in sede europea per aprire un confronto con le parti sociali per evitare quelle modifiche che andrebbero a peggiorare le condizioni di lavoro degli autisti di camion e bus di lunga percorrenza".