Pachino, domani l'inaugurazione dell'sola ecologica. Aggiudicata gestione

La prima isola ecologica di Pachino sarà inaugurata domani mattina, alle, 11 nella struttura comunale di via Mascagni. Potranno essere conferiti (all’inizio è solo per le utenze domestiche): plastica, imballaggi di cartone, carta, vetro e alluminio, ottenendo sgravi fiscali fino al 30 per cento in meno sul calcolo della tassa sui rifiuti (Tari). Si potrà effettuare la consegna dei rifiuti (che non sostituisce la raccolta differenziata) lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30, martedì e giovedì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13.

"L’adozione di corretti comportamenti nella gestione dei rifiuti che produciamo – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia, Andrea Nicastro - comporta sicuramente alcune piccole modifiche dei nostri stili di vita ma è indubitabile che quanto più saremo consapevoli delle responsabilità assegnate a ognuno di noi e del loro valore civico, tanto più potremo godere in modo diffuso e condiviso del piacere di vivere in un ambiente preservato dal degrado".

Restando in tema di rifiuti un'altra importante notizia arriva da Pachino: è concluso l’iter per la gestione dei rifiuti. Ad aggiudicarsi l’appalto con un ribasso dell'otto per cento è stata la ditta Dusty con sede a Catania.

Il nuovo appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi d’igiene pubblica avrà una durata di 7 anni e un costo di quasi 20 milioni di euro.

"Dopo anni di stallo – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno - , inghippi burocratici, un braccio di ferro con la Regione durato un anno e mezzo ed uno scetticismo generale da parte delle opposizioni, ha finalmente prevalso la forza di volontà di questa amministrazione e posso finalmente annunciare alla cittadinanza che si è conclusa la nuova gara d'appalto dei rifiuti con l'aggiudicazione dell'impresa che gestirà per i prossimi sette anni i servizi di igiene urbana con un nuovo ed innovativo capitolato d'appalto che, finalmente, riporterà il servizio di spazzamento in città".