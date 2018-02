Siracusa Risorse, la Filcams convoca i lavoratori

Rischia di esplodere in tutta la sua drammaticità la situazione degli 84 dipendenti di Siracusa Risorse, la partecipata del Libero Consorzio di Siracusa.

Dalla Filcams Cgil viene sollecitato il coinvolgimento del Prefetto di Siracusa, delle deputazioni regionali per ottenere dalla Regione, nell'ambito del bilancio 2018, maggiori risorse per la ex Provincia Regionale di Siracusa.

“La determina del Commissario Floreno che riduce il budget a Siracusa Risorse di 500.000 euro l’anno, e di contro leggere che il Tar condanna il Libero Consorzio a pagare 300.000 euro per non essersi nemmeno costituito in giudizio - dichiara Stefano Gugliotta segretario generale Filcams Cgil - è uno schiaffo ai lavoratori di Siracusa Risorse oltre a prefigurare un possibile danno erariale. Chiederemo al neo Commissario Floreno la convocazione delle organizzazioni sindacali, del terziario e delle Confederazioni, perché vogliamo avere prontezza su come intende ripartire le esigue risorse destinate al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, e soprattutto quali azioni intende mettere in campo per garantire oltre al salario dei lavoratori, i servizi di pubblica utilità. Il metodo già utilizzato dal Commissario Arnone, sulla equa ripartizione delle esigue risorse tra i lavoratori del Libero Consorzio e la partecipata - conclude - non può essere messo in discussione".

Da qui la convocazione, per il 28 febbraio presso l'ex Consorzio Agrario, di un'assemblea generale dei lavoratori per decidere quali iniziative intraprendere.