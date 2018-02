Rosolini, presto il ripristino delle aule danneggiate dalla grandine

Saranno presto ripristinate le aule del plesso scolastico “Santa Caterina” dell’Istituto Comprensivo “De Cillis” a Rosolini, danneggiate dalla violenta grandinata che si è abbattuta la scorsa settimana sulla zona sud della provincia di Siracusa. Il Sindaco Corrado Calvo ha già disposto l’esecuzione degli interventi necessari per la loro messa in sicurezza. Tecnici e operai dell’Ufficio Tecnico e della Protezione Civile stanno eseguendo ulteriori sopralluoghi per concordare i lavori da eseguire al più presto. Il sindaco ha ricevuto, inoltre la disponibilità dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e alla Formazione Professionale Roberto Lagalla ad intervenire per riconsegnare le aule ad insegnanti e studenti.