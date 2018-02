Siracusa, nella notte a fuoco una moto e un'auto

E' partito a fuoco, nella notte, un motociclo Honda SH125 in via Giarre a Siracusa, in via Giarre, di proprietà di una donna di 30 anni. Nella stessa notte fiamme a una Ford Fiesta, in via Caltanissetta, di proprietà di un uomo di 41 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio e la Polizia di Stato che ha avviato le indagini.