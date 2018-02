Omicidio a Carlentini, un uomo freddato sotto casa con 4 colpi di pistola

Un uomo di 32 anni, incensurato, è stato ucciso questa mattina Carlentini. Il suo nome è Salvatore Ragusa, è sposato e padre di due figli. L'omicidio è avvenuto, intorno alle 6,30, sotto casa della vittima, in piazza Marchese. Il 32enne è stato raggiunto da 4 colpi di pistola 4 colpi di pistola calibro 7,65, esplosi a distanza ravvicinata e in rapida sequenza. Sono stati alcuni passanti, dopo aver visto il cadavere dell'uomo, a chiedere l'intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Da quel poco che è dato sapere l'uomo era disoccupato e faceva solo lavoretti saltuari come cameriere.