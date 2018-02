Siracusa, convegno su "Innovazione ambientale"

"Innovazione ambientale: la bussola per la prossima legislatura" è il tema di un convegno che si terrà martedì 27 febbraio dalle 17.00 alle 19.30, presso il salone della Chiesa di San Corrado Confalonieri.

L'incontro è stato organizzato da Legambiente Siracusa, Natura Sicula e Rifiuti Zero Siracusa.

Intervengono i candidati alla Camera dei Deputati per il collegio uninominale Sofia Amoddio (Partito Democratico), Cristina De Caro (Liberi e Uguali), Paolo Ficara

(Movimento Cinque Stelle), Pina La Villa (Potere al Popolo), Nicoletta Piazzese (Forza Italia), Lorella Rossitto (Lista del Popolo per la Costituzione).

Per le associazioni sono presenti Paolo Tuttoilmondo (Legambiente Siracusa), Fabio Morreale (Natura Sicula), Fabio Borella (Rifiuti Zero Siracusa). Modera l’incontro Salvo La Delfa.