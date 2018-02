Siracusa, ancora una sconfitta per l'Eurialo: 0-3 dal Comiso

Ancora una sconfitta in campionato per l’Eurialo Siracusa, superata a Comiso dall’Agriacono con il punteggio di 3-0. Questi i parziali: 25-17, 25-14 e 25-17. La compagine verdeblù resta penultima in classifica a quota 5, a meno cinque dal Motuka terz’ultimo, che sarà ospite sabato prossimo a Siracusa in quella che per l’Eurialo sarà l’ultima spiaggia per restare in corsa per i playout.

Ieri mattina alla palestra “Pino Corso” si è tenuto il primo torneo “Cas Eurialo”, riservato alle circa sessanta bambine e ragazzine tesserate con il vivaio: “Superminivolley”, “Minivolley”, “Under 12 e 13”. "E’ stata una manifestazione molto bella – ha detto il vicepresidente dell’Eurialo Salvo Corso – Le nostre piccole atlete si sono divertite e alla fine le abbiamo premiate con dei gadget".