Il Siracusa strapazza il Monopoli, 3-0 il finale al De Simone

Il Siracusa archivia con un netto 3-0 la partita con il Monopoli.

Gli azzurri subito protagonisti: al 3' doppia occasione, cross dalla trequarti sul secondo palo, De Silvestro ci prova al volo ma il pallone finisce a lato. Poco dopo ancora Bernardo, ma il suo colpo di testa viene deviato in angolo da un difensore. Al 5' Altobelli calcia sugli sviluppi di un calcio angolo, la sua conclusione è controllata dal portiere. Al 18' punizione a giro di Liotti, il pallone sfiora l'incrocio dei pali.

Al 24' prima offensiva degli ospiti: il colpo di testa di Bacchetti finisce alto.

Al 30' il Siracusa passa in vantaggio con il gol di Bernardo. Sei minuti dopo il raddoppio per l'autorete di Scoppa. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per il Siracusa.

La seconda frazione di gioco vece i padroni di casa subito all'attacco: al 51' bolide di De Silvestro e palla fuori di un soffio. Al 64' brivido per Tomei: destro di Sarao, il pallone scheggia il palo. Al 74' il Siracusa fa tris con Parisi. All' 80' Bernardo va vicino alla doppietta: sinistro a botta sicura, decisiva la deviazione in angolo di un difensore.

Dopo 4 minuti di recuperi, la partita si chiude con la vittoria netta del Siracusa.