Siracusa, Fabio Granata vara il progetto per una città da rigenerare: ancorata al passato ma proiettata nel futuro

Il viaggio di "Siracusa Oltre" e di Fabio Granata verso le prossime elezioni amministrative è cominciato. L'operazione di rigenerazione di Siracusa è ufficialmente iniziata con il varo di un progetto che, va oltre i partiti e i vecchi schemi. Un progetto che "parte dal passato, non disconosciuto, non rinnegato, ma al contrario indispensabile per costruire il futuro di Siracusa e dei siracusani".

Questo concetto è stato ribadito da tutti i testimonial che si sono alternati sul palco del cine-teatro Aurora di Belvedere prima di Granata. Dal mental coach Gianfranco D'Amico al Designer e studente di Architettura Daniele Pelligra; dalla componente del Cda dell'Università Kore di Enna, Marinella Muscarà al docente di Architettura Emanuele Fidone; dalla grecista e già componente del Cda dell'Inda, Monica Centanni al docente dell'Università di Palermo, Ignazio Buttitta e per finire alla docente Fulvia Toscano. Tutti hanno fornito il loro contributo per "trasformare Siracusa, ridefinendo le sue potenzialità per farla diventare una città contemporanea sul piano urbanistico, turistico, culturale".

"Quella che viene fuori - ha poi detto Fabio Granata - è un'idea comunitaria di Siracusa, che mette insieme le buone pratiche". Ma prima di esporre questa idea, Granata ha tenuto a precisare un paio di concetti: "Basta alle autolamentazioni, che non servono a nulla; tollenza zero verso tutte le mafie e rifiuto netto verso qualsiasi accordo di potere"

Dopo di ciò, Granata ha enunciato a grandi linee, per il momento, i capisaldi del suo programma: salute, lavoro e legalità:

"Indispensabile - ha detto - dare un out out alle industrie per ottenere le bonifiche e quella rigenerazione green, che può garantire un salto positivo verso nuova occupazione".

Poi la conclusione: "Questa - ha detto - sarà la mia ultima avventura politica, un'avventura che ho deciso di intraprendere fuori dai vecchi partiti e da qualsiasi condizionamento".