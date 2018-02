Via a promozione del pomodoro Pachino

E' partita l'iniziativa promossa dal Ministero delle politiche agricole per la promozione del Pomodoro di Pachino Igp e del ciliegino siciliano in migliaia di punti vendita della grande distribuzione organizzata in Italia. A darne notizia l'eurodeputata Michela Giuffrida.

"Un supporto importante ai nostri agricoltori, una tappa della battaglia contro chi diffonde notizie false sulla pelle dei produttori" - ha detto Giuffrida