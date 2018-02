Rosolini, furto aggravato in un supermercato: arrestato 19enne

E' stato trovato in possesso di utensili da lavoro, tra cui trapani, punte e chiavi, per un valore complessivo di circa 100 euro, e non è stato in grado di fornire la provenienza. E' stato arrestato, dai Carabinieri di Rosolini, Hamzaoui Abdenaji, marocchino, 19 anni, in Italia senza fissa dimora. I militari sono stati chiamati ad intervenire nel supermercato Lidl in contrada Incallebba, dove pare che il ragazzo abbia messo a segno il furto.

Adesso si trova al Cavadonna.