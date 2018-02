Siracusa, Operazione al Bronx: sfuggono alle manette, arrestati qualche giorno dopo

Erano sfuggiti all'Operazione Bronx dei giorni scorsi, che ha portato all'azzeramento di una grande piazza di spaccio, ma la loro latitanza non è durata più di qualche giorno. Sono stati arrestati, ieri, dai Carabinieri di Siracusa, Giuseppe Capodieci, 48 anni, disoccupato siracusano pregiudicato, e Emanuele Perruccio, 43 anni, disoccupato siracusano con precedenti.

I due sono stati sorpresi in via Marco Costanzo mentre stavano cedendo dosi di sostanze stupefacenti ad alcuni assuntori locali.

Emanuele Perruccio, è stato sorpreso a cedere dosi di cocaina ed hashish a tre assuntori locali successivamente segnalati in Prefettura. Inoltre, l'uomo, aveva ben nascosto vicino alla propria postazione di spaccio ulteriori 4 dosi di cocaina.

Capodieci, qualche ora più tardi, invece, è stato trovato in possesso di 7 dosi di hashish, e contestualmente veniva segnalato alla Prefettura un altro assuntore trovato in possesso di 7 grammi di hashish.

Perruccio è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il Capodieci è stato rimesso in stato di libertà.