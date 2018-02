L'Onu decide per la tregua umanitaria in Siria per 30 giorni

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adottato all'unanimità una risoluzione che per "almeno 30 giorni" dovrebbe far cessare i bombardamenti in tutto il paese, incluso il distretto ribelle di Ghuta. La tregua dovrebbe partire "senza indugi".

Sono quasi 500 i civili uccisi in sette giorni di bombardamenti di aerei e aviazione governativa sulla Ghuta orientale, l'enclave controllata da gruppi ribelli nei pressi della capitale siriana Damasco. Lo afferma l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), aggiungendo che 100 di loro sono minorenni, tra bambini e adolescenti.

Secondo la stessa fonte, i bombardamenti di ieri hanno provocato finora 21 morti tra i civili.