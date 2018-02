Centomila in piazza con l'Anpi a Roma, scontri a Milano

A Roma in 100 mila, secondo l'Anpi, hanno manifestato dietro lo striscione con la scritta 'Mai più fascismi, mai più razzismi'. In piazza ha sfilato una sinistra unita per un giorno, con Gentiloni, Renzi, Veltroni del Pd, i leader di LeU Grasso, Boldrini e Bersani, la segretaria della Cgil Camusso. Momenti di tensione e scontri con la polizia a Milano al corteo anti-Casapound, contestazioni al passaggio della manifestazione di Fratelli d'Italia a via Padova. A Palermo un migliaio di persone in piazza con bandiere e striscioni, cantando 'Bella ciao'.