Siracusa, l'Holimpia cede al Lamezia ma non delude

Una buona Holimpia non basta contro un'ottima Cofer Lamezia. Al palazzetto Pino Corso di Siracusa le ospiti si impongono col punteggio di 3-0: i parziali sono 19-25/ 19-25/ 22-25.

Così Luana Rizzo, coach Holimpia Paomar Siracusa, a fine partita: “Direi che il risultato è poco veritiero, non perché Lamezia non meritasse i tre punti, ma perché, anche se può sembrare paradossale visto il risultato, oggi abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni. Abbiamo giocato bene, con maggiore continuità rispetto alle partite precedenti, con una buona intensità in battuta. Purtroppo però siamo mancate in fase muro-difesa, ma al cospetto avevamo una formazione con una Carbone in stato di grazia che ha gestito bene il gioco con le sue centrali. Dal canto nostro sono relativamente contenta perché vedo la squadra crescere. Nelle ultime due partite abbiamo fatto buone prestazioni, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo per raggiungere un livello ancora più alto. Stiamo crescendo sia a livello di gioco, sia a livello atletico e se continuiamo su questa strada possiamo raccogliere qualcosa di positivo su ogni campo e toglierci qualche soddisfazione".