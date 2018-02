"Basta inquinamento dell'aria": tappa a Melilli

Il movimento “Basta Inquinamento dell’aria nel quadrilatero di Siracusa, Priolo, Augusta e Melilli” ieri pomeriggio ha fatto tappa a Melilli.

Un corteo ha attraversato il centro del Comune ibleo nell'ambito della campagna di sensibilizzazione anti-inquinamento che punta a sollecitare le istituzioni locali a mettere in campo tutte le azioni necessarie a preservare l’ambiente e la salute. Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta ha atteso l’arrivo dei manifestanti in piazza Crescimanno, davanti al Municipio, e ha preso impegni ben precisi da mettere in campo dopo le elezioni politiche.

Il gruppo ha chiesto di istituire un tavolo in Prefettura per affrontare le emergenze ambientali e di convocare un Consiglio comunale aperto, magari assieme al Comune di Augusta.

Anche a Melilli, così come nelle precedenti tappe (Siracusa, Augusta, Priolo) Don Palmiro Prisutto ha ricordato le tante persone morte per cancro a causa dell'inquinamento, tra cui anche alcuni attivisti del gruppo e sostenitori della causa. Per loro una fascia nera al braccio dei manifestanti in segno di lutto e un girotondo di speranza.