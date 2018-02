Siracusa, intitolata una strada all'avvocato Giuseppe Brandino

E' stata inaugurata questa mattina via Giuseppe Brandino, a pochi passi da piazza della Provincia e dal campo di calcio di via Pachino, dedicata all'avvocato già presidente della Camera penale di Siracusa morto prematuramente nell'aprile del 2015 a soli 47 anni.

A scoprire la lapide toponomastica, insieme ai parenti dell'avvocato, il vice sindaco Francesco Italia.

"La sua – ha detto il vice sindaco Italia – è stata una vita purtroppo breve ma significativa, e per questa ragione sono onorato di essere qui a rappresentare la città. Un professionista serio ma, soprattutto, una persona speciale per la grande generosità e disponibilità verso gli altri, tutte caratteristiche che ci piace ricordare assieme al suo impegno nello sport e nella politica. Come avvocato ricoprì ancora giovane la carica di presidente della Camera penale, segno dalla stima di cui godeva tra i colleghi, ma è il profilo umano che qui voglio sottolineare. Io credo che il suo amore per la vita, la sua passione e la sua determinazione in ogni campo possano rappresentare una esempio per tutti".