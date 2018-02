Rosolini, assunzioni extracomunitari finte per regolarizzare posizione in Italia

Frode in emigrazione. Deve espiare la pena di tre anni ai domiciliari Vincenzo Terranova, 55 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

L'uomo è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Rosolini in ottemperanza ad un ordinanza emessa dalla Procura Generale della Repubblica di Catania.

Terranova, imprenditore agricolo, avrebbe assunto fittiziamente cittadini extracomunitari nella sua azienda al fine di regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale. I fatti risalgono a luglio 2008.