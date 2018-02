Siracusa, 6 mln per l'albergo-scuola di via Crispi

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 di ieri, il Decreto 19 dicembre 2017 con il quale viene approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento formulate dai vari Iacp siciliani relative al PO FESR 2014-2020, Asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo che nella precedente legislatura ha seguito passo passo la vicenda.

All’Iaco di Siracusa sono stati assegnati oltre 6 milioni di euro, con la prospettiva di avere altri 4 milioni di euro, entro il 2019, non appena si renderanno disponibili i ribassi d’asta dei rimanenti Iacp siciliani.

L’intervento riguarda il recupero, la valorizzazione e l’utilizzo dell’ex Albergo Scuola di via Crispi.

Il progetto, per un importo di oltre 10 milioni di euro, è stato suddiviso in 2 stralci, di cui uno immediatamente finanziato e l’altro inserito nel secondo elenco, al primo posto, con un punteggio attribuito di 67 punti.

Il progetto riqualificherà il piazzale della stazione,via Crispi, l’area destinata a terminal bus e l’area di pertinenza del sito archeologico, oltre all’ex Albergo Scuola dove, ai piani superiori saranno realizzati alloggi di Social Housing, mentre al piano rialzato saranno allocati servizi vari al territorio (Terminal Bus, Info Point turistico urbano, ambulatorio medico di prossimità e altro).