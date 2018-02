Siracusa, finisce in carcere per detenzione e spaccio

E' ritenuto responsabile dei i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini dello spaccio di droga, commessi in Siracusa, Catania e Napoli fino al 2016. Si tratta di Giuseppe Lauretta, 40 anni di Siracusa. L'uomo è stato arrestato ieri dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Catania. Lauretta è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania.