Augusta, "sei grassa": 12enne picchiata da un compagno di classe. Finisce in ospedale

"Sei grassa". Non era la prima volta che il branco glielo diceva, ma questa volta a loro non sono bastate le violenze psicologiche inflitte, e uno di loro è passato a quelle fisiche. La vittima è una ragazzina di 12 anni di una scuola media di Augusta. I compagni le hanno tirato un pugno in faccia perchè quella compagna di classe era ritenuta in sovrappeso.

Il tutto sotto gli occhi degli altri alunni e della maestra di sostegno, la quale ha lanciato l'allarme. E' stata proprio lei a chiamare i genitori, i quali hanno portato la 12enne in ospedale per i controlli.

Scattata la denuncia da parte dei genitori, i Carabinieri hanno avviato una serie di incontri con le varie classi per sensibilizzare al tema del bullismo.