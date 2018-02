Lentini, vertenza biviere lago: interviene Cgil

Il responsabile della Cgil zona nord, Paolo Censabella, e il segretario generale Cgil di Siracusa, Roberto Alosi scrivono una lettera all’assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Edy Bandiera e al ministro Maurizio Martina per quanto riguarda la vertenza vertenza Biviere Lago Lentini.

La preoccupazione è per un'emergenza idrica circa la destinazione delle acque dell’Invaso che però secondo la Cgil sarebbe un allarme infondato.

"Non si hanno ancora notizie sullo stato di avanzamento dei Progetti elaborati dal nostro Consorzio di Bonifica 10 riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica del comprensorio irriguo, presentati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per il relativo finanziamento Comunitario" - si legge nella nota.

I due chiedono a Bandiera di verificare lo stato delle cose.