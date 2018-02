Siracusa, fondi ex Provincia: Passanisi "Intervenga la Regione"

Primo incontro questa mattina tra organizzazioni sindacali e il nuovo commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, Carmela Floreno.

Sul tavolo il problema dell'Ex Provincia. La Cisl ha chiesto ufficialmente l'intervento della Regione, affinchè venga effettuato stanziamento di fondi straordinari.

A intervenire sulla vicenda Daniele Passanisi: “E’ un compito che spetta alla Regione – ha aggiunto il segretario generale della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa – che deve eliminarlo e farsi garante nel pagamento degli stipendi ai lavoratori e nel prosieguo dell’espletamento dei servizi che l’ente svolge in favore della collettività. Si chiede dunque da subito che la Regione deliberi lo stanziamento di fondi straordinari per l’ente Provincia. I lavoratori già da due anni percepiscono gli stipendi due volte l’anno e tutto questo è avvenuto solo a seguito di una forte e prolungata mobilitazione, senza che la politica abbia fatto qualcosa per migliorare la situazione. Le prospettive che questo si ripeta sono concrete e non si può accettare che per il pagamento degli stipendi, si debba attendere l’approvazione del bilancio della Regione. E’ chiaro, quindi, che ci sono tutti i presupposti per organizzare una nuova, forte mobilitazione da portare nella sede della Regione”.