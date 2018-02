Siracusa, consorzio limone Igp: lascia Moschella, Lonzi è il nuovo presidente

Si chiude, dopo quasi 13 anni, la presidenza di Fabio Moschella al Consorzio di tutela del limone di Siracusa Igp.

A succedere a Moschella è Michele Lonzi, eletto all'unanimità all'assemblea. In passato Lonzi è stato a capo dell’Ispettorato agrario di Siracusa e Ragusa, del Corpo forestale della Regione Siciliana e ha ricoperto incarichi di primissimo piano in seno all'Assessorato regionale all'agricoltura.

"Questa nomina mi ha sorpreso, ne sono felice ed onorato. - dichiara Lonzi - Il limone di Siracusa IGP è un prodotto eccellente e sono pronto a continuare il lavoro sin qui svolto in modo impeccabile dal mio predecessore e amico Fabio Moschella e dal direttore Gianluca Agati"