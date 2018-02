Ferla RinnovAbile, premiato il borgo per i programmi di riqualificazione energetica

Ferla comune "RinnovAbile". E' questo il titolo conferito alla piccola cittadina a Nord di Siracusa da Legambiente, per aver scommesso su nuovi modelli energetici rinnovabili che fanno a meno di petrolio, gas e carbone.

La premiazione questa mattina a bordo del TrenoVerde di Legambiente.

Tra i meriti i programmi di riqualificazione energetica messi in campo a favore della scuola materna e di quella elementare-media realizzati dal Comune di Ferla.

In particolare, la scuola elementare è dotato di 11 metri quadrati di solare termico e 116 kw di fotovoltaico per una copertura del fabbisogno termico ed elettrico rispettivamente del 26% e del 36%. Mentre, nella scuola dell’infanzia sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica che comporteranno un risparmio energetico quantificato in 21.249 kWh/anno e un incremento di quattro classi energetiche dell’edificio.

"Gran parte degli edifici comunali – racconta il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa – sono dotati di fotovoltaico. Oltre le scuole, il campo sportivo, il centro sportivo olistico comunale, il magazzino e lo stabile della Polizia Municipale sono energeticamente “virtuosi” in quanto coperto da pannelli fotovoltaici grazie ai fondi regionali e nazionali che negli scorsi anni il Comune di Ferla ha saputo attribuirsi. Un ulteriore emozionante riconoscimento – continua il primo cittadino - che non posso che non dedicare alla mia cittadinanza e alla mia squadra di governo".