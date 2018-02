Siracusa, Paolo Scimitto nuovo segretario territoriale della UilPa

Paolo Scimitto è stato eletto oggi segretario territoriale della UilPa Siracusa-Ragusa. E' stato eletto oggi in occasione del 2° Congresso di categoria.

“Siamo impegnati con le elezioni delle Rsu – ha detto il neosegretario territoriale – ma il tema centrale è quello del rinnovo del contratto nazionale del lavoro avvenuto nel dicembre scorso grazie al ruolo svolto dalla segreteria nazionale confederale oltre che dalla UilPa. Un rinnovo che però non ci soddisfa perché a partire da marzo il solo aumento delle 85 euro non può essere sufficiente e si andrà verso una nuova trattazione in vista di un successivo rinnovo del contratto che avverrà nel 2019".

Vice segretario è stato eletto Antonio Setola, segretario organizzativo Rosaria Tossani, segretario con delega su Ragusa Roberto Giarratana, segretario Vincenzo Scamporlino, segretaria per le Pari opportunità e Politiche di genere Piera Magliozzi, presidente Enzo Di Pasquale e tesoriere e segretario per le Politiche di bilancio, Salvatore Miranda.