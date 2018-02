Siracusa, domenica l'Eurialo a Comiso per riagguantare i play out

In programma due partite importanti per l'Eurialo in proiezione play out. Domenica 25 febbraio partita esterna a Comiso contro l’Agriacono Comiso, formazione che occupa il quart’ultimo posto in classifica, in compagnia di Modica e Augusta, con 18 punti, 13 in più rispetto alle verdeblù. Il 3 marzo scontro diretto alla palestra “Pino Corso” contro il Motuka, terz’ultimo in classifica, a più 5 dalle aretusee.

Le soddisfazioni, per la società aretusea, arrivano dal settore giovanile. L’under 18 ha superato mercoledì sera con il punteggio di 3-1 l’Holimpia nella partita disputata al tensostatico di via Lazio. Primo set equilibrato e giocato punto a punto, con “fuga” finale delle ragazze allenate da Scandurra, che si impongono 25-21. Il secondo parziale è dominato dall’Eurialo, che lascia soltanto 9 punti all’Holimpia. Nel terzo set reazione delle padrone di casa, che riaprono la gara: 25-23. Avvincente e combattuto anche il quarto set, che si chiude con il punteggio di 25-23 per l’Eurialo, che continua a primeggiare nel suo girone a punteggio pieno.