Belvedere, al via i lavori allo stadio e in via Siracusa

Inizieranno lunedì prossimo interventi di manutenzioni straordinarie a Belvedere.

Il primo riguarderà il campo di calcio che sarà completamente rimesso a nuovo per essere poi omologato dalla Lega nazionale dilettanti. I lavori, su una base d'asta di 760mila euro, sono stati assegnati alla “Euro C costruzioni” di Siracusa, che ha presentato un ribasso del 27 per cento circa. La superficie di gioco, sarà sostituita dal manto in erba sintetica, sarà effettuato il recupero strutturale della tribuna, attraverso l'impermeabilizzazione e il ripristino delle parti in calcestruzzo ammalorate, e degli spagliatoi, che saranno rifatti per intero, sia nella muratura che negli impianti idrico ed elettrico adeguati alle nuove normative. La durata dei lavori sarà di 90 giorni.

Il secondo intervento riguarderà il rifacimento di via Siracusa, dall'Ostello della Gioventù fino ad arrivare all'uscita nord della frazione, all'altezza di via Ionica. Sarà rimosso l'attuale manto stradale, sistemato e livellato il sottofondo e stesa la nuova copertura. La durata prevista delle opere è di due mesi, se ne occuperà la Gisal srl di Siracusa che ha presentato un ribasso del 30 per cento circa su una base d'asta di 300mila euro.

“A Belvedere – afferma il sindaco Garozzo – eravamo già intervenuti lo scorso settembre con il rifacimento di via Telemaco, una strada priva di rete fognaria e mai asfaltata, e adesso proseguiamo con altre opere che mettono fine ad un isolamento della frazione durato circa vent'anni. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi dovuti ai lavori in via Siracusa; cercheremo delle soluzioni alternative e, se le condizioni meteo lo consentiranno, l'impegno è di anticiparne la conclusione. Il piano di investimenti per Belvedere è di circa 2 milioni di euro".

Nelle prossime settimane, intanto, nella frazione sono previsti altri due interventi, ma di minore entità: l'illuminazione di via Cavalieri di Vittorio Veneto e il recupero del monumento di piazza Fratelli Bandiera per una spesa complessiva di 30 mila euro più Iva.