Rosolini, Dino Gennaro nominato assessore: Giunta al completo

Nominato anche l'ultimo assessore: la Giunte del comune di Rosolini è completa. Si tratta di Dino Gennaro, 45 anni geologo, che stamattina ha prestato giuramento “Con la figura del nuovo assessore Dino Gennaro – afferma il sindaco Calvo - credo di avere individuato una persona responsabile e competente. Sono certo che darà supporto alla giunta ed al mio impegno per raggiungere gli obiettivi in programma, gli auguro buon lavoro in squadra con gli altri assessori".