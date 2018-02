Solarino, madre e figlia mettono in piedi la "truffa dello specchietto": arrestate

Ancora un'altra truffa dello specchietto si è consumata ieri mattina a Solarino. Le presunte responsabili, secondo i Carabinieri, sarebbero madre e figlia, arrestate entrambe in flagranza di reato.

Le due sono Maria Scalora Rasizzi, 46 anni, disoccupata netina e pregiudicata, e la figlia Caterina Crescimone, 26 anni, disoccupata netina con precedenti di polizia specifici.

Le due al passaggi di un'auto in senso opposto hanno lanciato un oggetto facendo credere al conducente di aver urtato la loro macchina. Fermata l'auto, le donne hanno mostrato alla vittima lo specchietto rotto e le hanno chiesto una somma di 50 euro per risolvere la questione bonariamente. La vittima ha inizialmente consegnato la somma alla Rasizzi, ma subito dopo, ha allertato i Carabinieri di Solarino che sono riusciti ad intervenire tempestivamente e ad arrestare le truffatrici.

Entrambe le arrestate sono state sottoposte agli arresti domiciliari.