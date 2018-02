Pachino, nascondeva in casa 12 grammi di marijuana

E' stato arrestato in flagranza di reato, dai Carabinieri di Pachino, Gaetano Vicente Zocco, 57 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione domiciliare a casa dell'uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosto in un cassetto, un involucro contenente circa 12 grammi di marijuana ed il materiale per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato prima arrestato e poi rimesso in libertà. Continueranno i controlli antidroga.