Carlentini, in casa marijuana e munizioni: ai domiciliari

E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di Antonio Filiberto Maddalena, 33 anni di Carlentini.

Nella sua abitazione, nascosti all'interno della mobilia, i Carabinieri hanno ritrovato 15 grammi di marijuana, suddivisa in 38 dosi, materiale per la pesatura e confezionamento dello stupefacente e una decina di cartucce per pistola di diverso calibro.

Droga e munizionamento sono stati sequestrati. L'uomo è stato ristretto ai domiciliari.