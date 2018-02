Siracusa, almeno 1 mln per ristrutturazioni in Ortigia

Ha ottenuto impegni precisi la delegazione siracusana formata dal presidente della circoscrizione Ortigia Salvuccio Scarso e dai consiglieri circoscrizionali Luigi Iacono e Francesco La Runa riguardo i contributi regionali per la ristrutturazione delle abitazioni in Ortigia.

Hanno incontrato il vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro che ha preannunciato la previsione di uno stanziamento di almeno un milione di euro nella prossima finanziaria regionale prevista per marzo 2018.

Sulla cancellazione dei consigli circoscrizionali, che hanno manifestato l'intenzione di continuare l'attività a titolo gratuito, poi, il vicepresidente dell'Ars ha assicurato che la questione sarà sottoposta ai gruppi Parlamentari ed al Governo Regionale