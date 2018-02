Holimpia, domani arriva il Lamezia

Orgoglio e razionalità da mettere in campo domani pomeriggio alle 18, quando al palazzetto "Pino Corso" per il 17° turno del campionato di B2 di pallavolo, girone I l'Holimpia affronterà il Lamezia.

Quest'ultima vanta 24 punti in più dell'Holimpia, motivo per il quale la sfida si preannuncia difficile.

"Loro - afferma Luana Rizzo, coach dell'Holimpia - sono un'ottima squadra. Vantano elementi di spessore come la Carbone in regia, ma i centrali e il libero sono di alto livello. Insomma nel complesso, nonostante abbiano commesso qualche piccolo passo falso, sono una squadra tosta che merita di stare ai piani alti della classifica. Noi dal canto nostro veniamo da una buona settimana di allenamenti, sia dal punto di vista della concentrazione sia dal punto di vista dell'intensità e della qualità. Mi auguro di vedere in campo quell'attenzione e quella continuità di gioco che richiedo giornalmente, che unita alla consapevolezza dei nostri mezzi può portarci a far bene anche domani, e a racimolare qualche punticino utile per la salvezza. Sono inoltre convinta che il fattore campo possa darci qualcosa in più."