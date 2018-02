Siracusa, Pillirina: Cga sospende sentenza Tar e riabilita Piano paesaggistico e riserva. Gioiscono gli ambientalisti

Possono gioire oggi gli ambientalisti per una buona notizia arrivata proprio in queste ore: il Cga ha sospeso la sentenza del Tar e ha riabilitato il Piano Paesaggistico e la Riserva sul Plemmirio. Cosa significa? E' semplice: si tratta di un altro ostacolo alla realizzazione del famoso hotel di lusso che la società Elemata Maddalena tenta da tempo di realizzare.

Non è ancora il "no" definitivo, visto e considerato che la sentenza dovrebbe arrivare intorno a luglio, ma certamente per gli imprenditori si tratta di una vera e propria "rogna". Tutto l'opposto per gli ambientalisti, i quali si ritengono più che soddisfatti.

"Paesaggio vs Speculatori 1 a 0! - dice Giuseppe Patti, Responsabile Nazionale Legalità Federazione Italiana dei Verdi - Finalmente un punto fermo a favore del paesaggio e del territorio. Si mette finalmente in Riserva un tratto di territorio ricco di biodiversità e dall’alto potenziale turistico naturalistico che siamo certi produrrà più economia di un fallito modello turismo come quello proposto dai privati."