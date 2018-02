Siracusa, seminario dell'Opi sul ruolo dell'infermiere

“Riprogrammare e rifunzionalizzare il territorio con un valore aggiunto: l’infermiere”. Questo l’argomento al centro di un seminario di approfondimento organizzato per domani, 24 febbraio, dall’Opi, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Siracusa.

Alla tavola rotonda, ospitata nella sala conferenze dell’Hotel Relax, al Villaggio Miano, con crediti Ecm per gli addetti ai lavori, prenderà parte l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Mariella Ippolito.

Si parlerà dell’esigenza di sottoscrivere in Sicilia un “patto per l’infermieristica”. Intanto, ieri, una delegazione dell’Opi, ex Ipasvi, con alla guida il siracusano Nuccio Zappulla, è stata ricevuta a Palermo, dall’assessore alla Salute. Sono state 5 le priorità individuate dai professionisti: il riconoscimento del ruolo decisivo dell’infermiere nel nuovo sistema integrato Ospedale-Territorio;la revisione delle linee guida sulle dotazioni organiche approvate nel 2015; l'istituzione delle U.O. Servizi infermieristici in tutte le Aziende Sanitarie della Sicilia; l'incremento del numero ambulanze con infermiere a bordo e la situazione degli infermieri pediatrici in Sicilia.