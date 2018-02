Siracusa, vertenza Auchan: accordo per ripristino orari di lavoro

Dal primo marzo ripristino degli orari di lavoro per i lavoratori part time 20 e 24 ore e recupero un ulteriore 3% ai lavoratori già full time.

Questo quanto prevede l'accordo sottoscritto da Filcams e Auchan; l'intesa prevede, inoltre, che entro il secondo semestre 2018 le parti si incontreranno per valutare la possibilità di restituire ai lavoratori l'orario di lavoro pieno.

"Ancora una volta - dichiara Stefano Gugliotta segretario Filcams Cgil Siracusa - la Filcams è chiamata a riparare ai danni prodotti da altri che in questo territorio si sono distinti per firmare accordi capestro come la prossimità e la riduzione dei contratti che ottengono un solo risultato, scaricare solo sui lavoratori gli effetti della crisi".

A replicare a Gugliotta è Vera Corso, segretaria regionale della Fisascat Cisl Sicilia: "Il segretario della Filcams ha la capacità di stravolgere la verità".

"Guglio omette alcuni piccoli dettagli - spiega Corso - Il primo, sicuramente il più importante, riguarda quanto avverrà a partire dal prossimo 1 marzo, cioè il recupero, ai lavoratori già full time, di un ulteriore 3% di ore che si aggiunge al 3,5 % già avuto lo scorso anno. Ebbene, tutto questo fa parte di quell’accordo siglato “in solitaria” da Fisascat e Uiltucs e osteggiato dal segretario della Filcams".

E infine conclude: "I lavoratori di Unieuro sono in regime di solidarietà da ben otto anni e oggi al 48 per cento delle ore. Un dato purtroppo incontrovertibile che ha, questo sì, mancato di rispetto alla dignità dei lavoratori e delle loro famiglie".