Siracusa, in città l'assessore regionale Pappalardo per un convegno di Fratelli d'Italia

L’assessore regionale al turismo, sport, spettacolo Sandro Pappalardo, oggi pomeriggio, sarà in provincia di Siracusa per due iniziative di Fratelli d’Italia. Due tappe dal titolo “La Sicilia riparte. Turismo, sport, spettacolo”, che si terranno alle 17 ad Augusta (Palazzo Zuppello) e alle 18,30 a Siracusa (Jolly Aretusa Palace Hotel).

A promuoverle il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Napoli, insieme al dirigente nazionale Pietro Forestiere. Interverranno i candidati alla Camera Manlio Messina, capolista e coordinatore regionale del partito, e Cristina Celeste, anche dirigente provinciale di FdI.

Alle 15, a Noto (“Anche gli angeli”) conferenza stampa provinciale per annunciare le ultime adesioni a Fratelli d’Italia, sia da parte del movimento civico “Rinascita Sociale Noto”, che di tre consiglieri comunali di Avola.