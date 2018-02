Augusta, detenzione e trasporto abusivo di armi: sequestrata pistola e denunciato 66enne

E' stato denunciato, dalla Polizia di Stato di Augusta, F.E., 66 anni, nato a Pola, in Croazia, per non aver comunicato il cambio di luogo della detenzione di una pistola. Dietro questo reato, ci sarebbe anche trasporto abusivo di arma e detenzione abusiva di munizioni e di caricatore per pistola con capienza superiore a 15 colpi.

La Polizia ha sequestrato la pistola marca CZ calibro 9x21, con annesse 47 cartucce dello stesso calibro e 2 caricatori con capienza 16 colpi cadauno.