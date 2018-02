Avola, spaccio di cocaina e associazione a delinquere: arrestato 60enne

Polizia e unità cinofile per contrastare il fenomeno della droga. Un'operazione intensa che ha portato all'arresto in flagranza di reato di Salvatore Scala, avolese di 60 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti ed associazione a delinquere finalizzata allo spaccio.

L'uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 3,20 grammi di cocaina, già suddivisa in dodici dosi. Il 60enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.