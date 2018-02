Avola, il Comune chiede lo stato di calamità alla Regione

Il Comune di Avola chiederà alla Regione Siciliana di accettare lo stato di calamità naturale, a seguito della grandinata di ieri.

I cittadini che lamentano un eventuale danno alle colture potranno recarsi e presentare le istanze di contributo a Palazzo di città.

"Auspico che il tortuoso iter dopo la precedente nevicata nella zona sud della provincia non venga replicato questa volta - dice il sindaco Luca Cannata - non possono essere previsti eventi tanto dannosi soprattutto per la nostra economia agricola e sono certo che il Governo regionale si interesserà alle procedure che dovranno portare al ristoro per i nostri imprenditori".