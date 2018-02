Siracusa, una buona Ortigia limita i danni con il Brescia, 12-17 il finale

Alla fine il nubifragio che si è abbattuto ieri su Siracusa ha costretto a spostare a Catania, alla Piscina “Francesco Scuderi” di Zurria, la partita tra Ortigia e Brescia, valevole per la quindicesima di campionato.

Il Brescia ha battuto una buona Ortigia con il risultato di 17 a 12.

Biancoverdi privi di Siani e Abela, con Caruso presente in panchina per onor di firma e lo stesso Patricelli pronto tra i pali nonostante un fastidio muscolare. Ospiti che fanno a meno di Vukcevic, tenuto a riposo.

Piccardo confida nella buona difesa dei suoi per cercare di fare segnare meno gol possibili agli uomini di Bovo.

Ora si rifiata in vista del marzo impegnativo che aspetta i siracusani.