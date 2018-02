Università, Messina: al via corso Economia della Cooperazione

Sta per prendere il via all'Università di Messina, grazie alla collaborazione di Legacoop Sicilia Orientale e il Dipartimento di Economia e di Scienze Politiche dell'Ateneo, un corso di alta specializzazione in 'Economia della Cooperazione'. Unico nel suo genere, si tratta di un programma di formazione interdisciplinare (economia, diritto, management) mirato a fornire ai partecipanti le competenze manageriali e gestionali necessarie a risolvere i problemi operativi e attuare politiche relative alle imprese cooperative. Il corso, organizzato con il patrocinio di Legacoop Sicilia e la Camera di Commercio di Messina col sostegno del Fondo Mutualistico delle Cooperative (CoopFond), è giunto alla sua terza edizione e punta a formare il manager di impresa cooperativa quale figura professionale competitiva rispetto al manager di impresa profit, più attenta alle esigenze dei territori, alla gestione ed alla crescita della risorse umane, con una spiccata sensibilità verso un sistema di responsabilità sociale determinante alla crescita e allo sviluppo del sistema Italia, con il significativo aumento dei livelli occupazionali, nonostante i periodi di crisi economica. "Le organizzazioni cooperative, per la loro caratteristica principale di essere società di persone e non di capitali - spiega la presidente Legacoop Sicilia orientale Deborah Colicchia - favoriscono la partecipazione responsabile dei soci e determinano aggregazione e crescita occupazionale qualificata, stabile e localmente radicata. Per questo la terza edizione del corso si ripropone come momento importante per lo sviluppo della cultura della Cooperazione che, soprattutto nel Meridione, è una valida alternativa per la crescita socio-economica dei territori".