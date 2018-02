Rosolini, richiesta di stato di calamità dopo la grandine

Il Comune di Rosolini presenterà oggi al governo nazionale attraverso il presidente della Regione, Musumeci, la richiesta di dichiarazione di stato di calamità a seguito dei danni subiti dal territorio dopo la violenta grandinata di ieri.

E’ stata già costituita l’unità di crisi presso l’ufficio tecnico comunale di Via Sipione, dove tutti i cittadini potranno recarsi e presentare le istanze di contributo per i danni subiti sia alle strutture, sia ai beni mobili (autovetture) non coperte di assicurazione, mentre i danni all’agricoltura e alle strutture produttive (Serre) dovranno essere presentate presso l’ufficio agricoltura.

Già ieri il sindaco Corrado Calvo, e i dirigenti della Protezione civile e ufficio tecnico comunale hanno verificato le condizioni di staticità degli edifici scolastici, e i danni visibili provocati dalla grandine sia sugli edifici pubblici, sia alle coltivazioni agricole, interessando la SORIS Regionale. Non sfugge a nessuno, come la nostra zona sud della Provincia di Siracusa sia stata negli ultimi anni teatro di numerosi eventi calamitosi che hanno messo a dura prova la stabilità economica di migliaia di imprenditori agricoli che a causa di questi eventi hanno visto annullate le speranze di portare a compimento con successo i frutti di un lavoro difficile e massacrante.

Dal sindaco parte un appello alla deputazione regionale e nazionale ad attivarsi per far avere "il giusto risarcimento a coloro che hanno subito danni".