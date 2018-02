Siracusa, una strada intitolata all'avv. Giuseppe Brandino

Una strada per ricordare Giuseppe Brandino, l'avvocato morto prematuramente, a soli 47 anni, l'1 aprile del 2015.

La cerimonia di intitolazione ufficiale avverrà sabato prossimo, alle 10,30, con la scopertura della targa da parte del vice sindaco, Francesco Italia. La via si trova nei pressi di piazza della Provincia e congiungerà via Pedagaggi a via Buscemi.

Giuseppe Brandino, nella veste di legale era stato presidente della Camera penale di Siracusa. Volto noto in città, si era distinto anche negli ambienti sportivi come giudice e arbitro di pugilato e come giudice della Federazione italiana gioco calcio.