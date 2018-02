Siracusa e provincia battute da raffiche di vento e pioggia forte, nella zona sud intensa grandinata

Pioggia forte accompagnata da altrettanto forti raffiche di vento hanno flagellato Siracusa oggi a partire dalle 13,30. In provincia il maltempo è stato ancora più violento, visto che un'intensa grandinata si è abbattuta in particolare sulla zona sud, da Avola, a Noto e per finire a Rosolini. Le strade sono state letteralmente ricoperte dai chicchi di grandine. Poi la violenza della perturbazione pian piano si è calmata e il paesaggio circostante è apparso ai più quasi irriconoscibile.

Per domani, intanto, il sito della Protezione civile regionale dà ancora allerta meteo gialla e prevede precipitazione da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.